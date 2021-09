Lampen aus Kürbissen: Kreative Idee aus Bückeburg Stand: 16.09.2021 17:38 Uhr Kürbisse, mal nicht als Gruselfratze geschnitzt: Virginia Lauterbach aus Bückeburg formt aus ihnen Lampen. Dafür baut sie die flaschenförmigen Kalebassen im eigenen Garten an.

Diese Kürbis-Variante ist bei uns eher weniger bekannt. In ihrer vor zwei Jahren gegründeten Manufaktur tüftelt Lauterbach an den ausgefallensten Varianten der Flaschenkürbisse, oft mit auf Wunsch angefertigten Motiven. Diese malt sie aber nicht einfach auf, sondern bohrt sie mittels winziger Löcher in die Kalebassen hinein. Kommt dann eine Lampe in die Mitte des Kürbisses, strahlt das Motiv nach außen.

Lampen mit Elefant, Eule oder Hund

Bei ihren Kundinnen und Kunden besonders beliebt sind Tierabbildungen - Elefanten, Eulen oder Hunde. Das Interesse an ihren kleinen Kunstwerken sei groß, sagt Lauterbach. Nun will sie den Online-Vertrieb der Kürbis-Lampen ausbauen.

