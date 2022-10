Stand: 24.10.2022 12:24 Uhr Lärmschutzwände in Springe sind fertig

Die letzte Lärmschutzwand der Deutschen Bahn in Springe in der Region Hannover ist nun fertig: heute wurde das letzte Element eingehoben, teilte die Bahn mit. Durch die neuen Wände sollen die Anwohnerinnen und Anwohner von fast 1400 Wohnungen jetzt ruhigere Nächte haben. Es ist aber noch weiterer Schallschutz geplant. Rund 670 Wohnungen sollen bis Ende kommenden Jahres mit speziellen Fenstern und Lüftern ausgestattet werden. Die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner sollen kontaktiert werden. Bürgermeister Christian Springfeld (FDP) sagte, er sei froh, die Menschen in Springe jetzt besser vor dem Schienenlärm geschützt zu wissen. Insgesamt stehen in Springe fünf neue Lärmschutzwände, die insgesamt fast siebeneinhalb Kilometer lang sind. Der Bund hat dafür fast 13 Millionen Euro investiert.

