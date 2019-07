Stand: 12.07.2019 08:15 Uhr

LKA-Aktenklau: Pistorius informiert Ausschuss

Der Innenausschuss des Landtags beschäftigt sich heute Vormittag mit der jüngsten Datenpanne beim niedersächsischen Landeskriminalamt (LKA). Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) wird über den Vorfall unterrichten. Auch LKA-Chef Friedo de Vries wird sich äußern. Einem LKA-Beamten war eine Aktentasche mit sensiblen Dokumenten aus einem Privatwagen gestohlen worden. Sie enthielten Daten von V-Leuten in der Islamistenszene. Die Aktentasche wurde einige Tage nach dem Diebstahl wiedergefunden. Das Innenministerium hatte den Ausschuss erst gestern schriftlich informiert, nachdem der NDR eine Anfrage in der Sache an das Ministerium gerichtet hatte.

Beim niedersächsischen Landeskriminalamt hat es eine schwere Sicherheitspanne gegeben. Eine Tasche mit Informationen über V-Leute wurde aus einem Privat-Pkw gestohlen.







Tasche nach Tagen in einem Teich gefunden

Nach einem Bericht des Ministeriums war dem LKA-Mann, der im Dezernat für operative Informationen arbeitet und V-Leute führt, die Aktentasche bereits Anfang Mai gestohlen worden. Diese enthielt neben Geld und EC-Karten auch Dokumente, die Aufschluss über die Informationsbeschaffung des LKA geben. Die Fahndung nach den Unterlagen sei nach Angaben des Innenministeriums zunächst erfolglos verlaufen.

Drei Tage später wurde die Tasche von einem Angler in einem Teich südlich von Hannover wiedergefunden. Nach Darstellung des Ministeriums wurden lediglich persönliche Gegenstände wie Bargeld und EC-Karte gestohlen. Die sensiblen Dokumente seien nach Auffassung des Ministeriums nicht gelesen worden. Sie befanden sich noch in der Aktentasche.

Manche Akten dürfen Dienstgebäude verlassen

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) warnt indes vor einer Vorverurteilung des Mannes. "Wir kennen die Fakten nicht, der Fall muss erst einmal vollständig aufgeklärt werden", sagte der niedersächsische BDK-Chef Matthias Karsch. Ihm zufolge ist es grundsätzlich zulässig, dass LKA-Beamte nach Absprache mit ihrem Vorgesetzten auch Akten mit nach Hause nehmen. "Das kann im Einzelfall sinnvoll und erforderlich sein. Sonst wäre ja auch ein Arbeiten im Home Office nicht möglich." Allerdings besage die Dienstvorschrift, dass die Akten ständig unter Aufsicht und vor dem Zugriff Dritter geschützt sein müssten. Verschlusssachen, die der Geheimhaltung unterliegen, dürfen nicht aus Dienstgebäuden mit nach Hause genommen werden.

Grüne und FDP fordern Aufklärung

Grüne und FDP fordern, dass der Fall vollständig aufgeklärt wird und dann Konsequenzen gezogen werden. Innenpolitikerin Julia Willie Hamburg (Grüne) kritisiert: Es sei schwer vorstellbar, dass es durch den Fall kein Sicherheitsrisiko gebe - wie vom Ministerium behauptet. Ein unglaublicher Skandal, sagte der FDP-Abgeordnete Marco Genthe. Er bemängelt aber auch die Informationspolitik des Innenministeriums.

