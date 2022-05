Stand: 10.05.2022 10:08 Uhr Kran kippt auf zwei Feuerwehrfahrzeuge

Bei einer Übung der Feuerwehr in Hannover ist am Montagabend ein Kran umgestürzt und auf zwei Feuerwehrfahrzeuge gefallen. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers sind die drei Feuerwehrfahrzeuge dabei schwer beschädigt worden. Verletzt wurde niemand. Die Besatzung des 70-Tonnen-Krans hatten am Montag verschiedene Einsatz-Szenarien auf dem Gelände der Rettungswache in Hannover-Stöcken geprobt. Dabei kippte der Kran auf die Seite. Wie es zu dem Unfall kommen ist, ist noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.05.2022 | 10:30 Uhr