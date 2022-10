Stand: 21.10.2022 18:48 Uhr Kellerbrand in Hannover-Bemerode

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Hannovers Stadtteil Bemerode ist am Freitag ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr mitteilte. Feuer und Rauch hatten sich den Helfern zufolge nicht auf das Treppenhaus ausgebreitet, sodass alle Bewohnerinnen und Bewohner in ihren Wohnungen bleiben konnten. Den Angaben nach gerieten aus bisher ungeklärter Ursache Gegenstände in Brand. Den Schaden bezifferte die Feuerwehr auf rund 5.000 Euro.

