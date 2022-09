"Kanalratte": Erdoğan zeigt Kubicki bei Hildesheimer Justiz an Stand: 30.09.2022 11:24 Uhr Bei einem Wahlkampf-Auftritt in Hildesheim hatte der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Kubicki den türkischen Präsidenten Erdoğan als "kleine Kanalratte" bezeichnet. Dieser erstattete Strafanzeige.

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki hatte auf einer FDP-Wahlkampfveranstaltung vor der Landtagswahl in Niedersachsen am vergangenen Sonntag die Flüchtlingspolitik von Recep Tayyip Erdoğan kritisiert. Der Kölner Anwalt für Strafrecht, Mustafa Kaplan, stellte im Namen des türkischen Präsidenten am Donnerstag bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Hildesheim einen Strafantrag wegen Beleidigung und Verleumdung, wie er der Deutschen Presse-Agentur (dpa) bestätigte. Zuvor hatte der "Spiegel" darüber berichtet. Kubicki sagte der dpa, er sehe einem möglichen Rechtsstreit mit Erdoğan sorglos entgegen.

Anwalt: Es geht um Diffamierung

In dem sieben Seiten umfassenden Schreiben, auf das sich der "Spiegel" bezieht, führt der Anwalt aus, wieso er beide Straftatbestände als erfüllt betrachtet. Die Bezeichnung "Kanalratte" müsse man so verstehen, dass Erdoğan ein Mensch sei, "der als sittlich verwahrlost, moralisch heruntergekommen und Ekel hervorrufend angesehen wird". Es gehe nicht um sachliche Kritik, sondern allein um Diffamierung, zitiert der "Spiegel" aus dem Schreiben. "Da der Islam derartige Beleidigungen ablehnt", komme verschärfend hinzu, dass der Ausdruck für Erdoğan "auch aus religiösen Gründen" schwer hinzunehmen sei. Ankara hatte wegen der Aussage bereits den deutschen Botschafter einbestellt.

Kubicki: Deutschland ist ein Rechtsstaat

Kubicki sagte der dpa: Er sehe "einer möglichen juristischen Auseinandersetzung mit Gelassenheit entgegen." Deutschland sei im Gegensatz zur Türkei ein Rechtsstaat, in dem die Meinungs- und Äußerungsfreiheit zentralen Verfassungsrang habe. Der FDP-Politiker hatte Erdoğan im Zusammenhang mit der Flüchtlingspolitik der Türkei als "kleine Kanalratte" bezeichnet. Der türkische Präsident habe einen für die Türkei vorteilhaften Deal mit der Europäischen Union zur Reduzierung der Flüchtlingszahlen abgeschlossen. Gleichzeitige kämen wieder vermehrt Geflüchtete über die Balkonroute, was erneut Herausforderungen für die deutsche Außen- und Innenpolitik mit sich bringe.

FDP-Politiker verweist auf "Kalle Kanalratte" und "Ratatouille"

Zuvor hatte Kubicki seine Äußerung dem "Spiegel"-Bericht zufolge verteidigt: Eine "kleine Kanalratte" sei ein "kleines, niedliches, gleichwohl kluges und verschlagenes Wesen", das auch als Kindergeschichte vorkomme. Er erwähnte das Spiel "Kalle Kanalratte" und den Film "Ratatouille". Erdoğans Anwalt wertet das als Schutzbehauptung und verweist darauf, dass weder "Kalle Kanalratte" noch "Ratatouille" einen Bezug zur türkischen Flüchtlingspolitik hätten. Als Anwalt, der seit Jahrzehnten in namhaften Strafsachen auftrete, wisse Kubicki, dass die Bezeichnung "Kanalratte" in Bezug auf Erdoğan "eine Straftat darstellt".

Erdoğan erzielte juristischen Teilerfolg gegen Böhmermann

Der Fall erinnert an den des Satirikers Jan Böhmermann, der in seiner ZDF-Sendung "Neo Magazin Royale" im Jahr 2016 ein Schmähgedicht veröffentlicht hatte, in dem er Erdoğan unter anderem mit Sex mit Tieren in Verbindung brachte. Erdoğan erzielte gegen Böhmermann einen juristischen Teilerfolg - große Teile des Gedichts wurden verboten.

