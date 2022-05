Stand: 14.05.2022 14:04 Uhr Info-Tafeln für Ukraine-Geflüchtete mit "Z"-Symbol beschmiert

In Sarstedt (Landkreis Hildesheim) sind mehrere Plakate mit Informationen für Geflüchtete aus der Ukraine beschmiert worden. Auf acht Info-Tafeln des sogenannten Bilderwörterpfads in der Innenstadt sei das verbotene "Z"-Symbol mit einem wasserfesten Stift gemalt worden, teilte die Polizei am Sonnabend mit. Das "Z" gilt als Zeichen der Unterstützung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die Schmierereien erfolgten den Angaben zufolge bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05066) 98 50 entgegengenommen.

Weitere Informationen "Z"-Symbol: Pistorius kündigt Strafen für Krieg-Befürworter an Niedersachsens Innenminister hat die Polizeidirektionen angewiesen, Vorkommnisse auf Straftaten zu prüfen. (25.03.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.05.2022 | 15:00 Uhr