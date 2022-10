Stand: 13.10.2019 09:56 Uhr Infa bringt Deko, Weihnachten und Start-ups

Weihnachtsdeko, Wohnungseinrichtung und Hip-Hop-Tanz: In acht Hallen zeigen 1.400 Aussteller aus 40 Nationen seit Sonnabend wieder ihre Produkte und Ideen bei der Verbrauchermesse Infa in Hannover. Besucher der Messe können dann wie gewohnt verschiedene Themenwelten erkunden.

Infa 2019 in Hannover: Von Haushalt bis Hammer

In der Themenwelt "Lebensart" geht es um Mode, Mobiliar, Design oder Kulinarik, wie der Veranstalter schreibt; bei "Beauty & Style" unter anderem um Kosmetik und Accessoires. In der "Markthalle" finden Besucher Utensilien für Küche und Haushalt, genauso wie eine Showküche. In der Themenwelt "Infa Balance" gibt es Angebote für einen "bewussten Lebensstil" - wie Massagegeräte und vegetarische und vegane Lebensmittel.

In Halle 21 geht es in der Themenwelt "Bauen" um Handwerk und Renovieren. Dort und in Halle 22 befindet sich auch der Bereich "Wohnen & Ambiente" mit Ständen rund um das Thema Einrichtung. Beim "Basar der Nationen" bieten internationale Aussteller ihre Produkte an. Das weitere Programm der Messe gibt es auf deren Internetseite.

Aussteller: Start-ups und Gründer stellen neue Trends vor

Laut Veranstalter ist die Themenwelt "Christmas" rund ums Weihnachtsfest neu gestaltet worden. Ebenfalls neu auf der Messe ist das Angebot, das sich an junge Unternehmer richtet. In der Themenwelt "Trendshow AAA" stellen Gründer, Start-ups und Unternehmen Konzepte und Produkte vor, die noch nicht im Handel erhältlich sind, wie die Messe mitteilt. "Gezeigt werden Innovationen unter anderem aus den Bereichen Smart Living, Komfort und Funktionalität und Online-Services", schreiben die Veranstalter.

Messe: Festival für Kinder mit Rap und Hip Hop

Erstmals gibt es auch einen Bereich, der sich gezielt an Kinder und Jugendliche richtet. Auf dem Freigelände - rund um Halle 26 - wird es beim "Ferienfestival" einen Zirkus zum Mitmachen geben, genauso wie Hip-Hop-Tanz und Rap-Kurse. Ebenfalls wird die Drogenberatungsstelle STEP informieren.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 12.10.2019 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Einzelhandel