Stand: 01.03.2023 21:02 Uhr In Niedersachsen werden immer mehr Katalysatoren gestohlen

In Niedersachsen hat die Anzahl der Diebstähle von Katalysatoren in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Wie das Landeskriminalamt am Mittwoch mitteilte, habe es 2021 und 2022 jeweils Fälle im niedrigen vierstelligen gegeben. 2019 seien es nur einige Dutzend gewesen. Das Diebesgut werde später in Einzelteilen weiterverkauft - die Täter haben es auf die Edelmetalle abgesehen. Geschädigte würden den Diebstahl bemerken, weil das Auto entweder gar nicht mehr anspringe oder der Motor sehr laut laufe. Das Auto müsse dann so schnell wie möglich in die Werkstatt, es bestehe Brandgefahr. Zudem erlischt die Straßenzulassung. Schutz biete eine Garage oder das Parken an gut beleuchteten Orten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.03.2023 | 19:00 Uhr