Stand: 18.01.2021 07:43 Uhr Immer mehr Anzeigen wegen illegaler Müllentsorgung

Viele Menschen entsorgen offenbar weiterhin illegal ihren Müll und Grünabfälle in der Natur - obwohl die Recyclinghöfe in diesem Lockdown geöffnet sind. Allein der Entsorger aha in der Region Hannover hat im vergangenen Jahr mehr als 1.000 Anzeigen wegen wilder Müllkippen gestellt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. "Vielleicht hört das Wegwerfen irgendwann auf, wenn wir immer mehr Leute anzeigen", sagte der Teamleiter der Abfallfahndung, Andreas Hübner. Bei aha gibt es mittlerweile neun Abfallfahnder, die auf den Straßen unterwegs sind, um Verursacher zu ermitteln. Im Wald kann Müll zur Gefahr für Tiere werden, Gartenabfälle können Biotope verändern.

Weitere Informationen Zahl der wilden Müllkippen nimmt weiter zu Seit einigen Wochen stellen Unternehmen der Abfallwirtschaft fest: Es wird zunehmend mehr Müll illegal entsorgt. Die Corona-Krise gilt als Faktor - wegen überlasteter Wertstoffhöfe. (09.05.2020) mehr Himmelpforten: Mehr Müll illegal entsorgt Um Himmelpforten im Landkreis Stade ist zuletzt immer mehr Müll illegal entsorgt worden. Als Grund dafür vermutet der Landkreis, dass Deponien wegen Corona lange geschlossen waren. (08.06.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.01.2021 | 07:00 Uhr