IS-Rückkehrerin kommt in Celle vor Gericht Stand: 28.01.2022 15:47 Uhr Die Bundesanwaltschaft hat am Oberlandesgericht Celle Anklage gegen eine deutsche Staatsangehörige erhoben. Ihr wird vorgeworfen, Mitglied der Terror-Organisation IS in Syrien gewesen zu sein.

Laut Anklage reiste Rominia S. Anfang Dezember 2014 über die Türkei nach Syrien aus. Sie nahm ihre damals vierjährige Tochter gegen den Willen des Vaters mit, heißt es in der Anklageschrift. Begleitet wurden die beiden von einer 16-Jährigen. Diese soll die Angeklagte zuvor für die Terrormiliz "Islamischer Staat" angeworben haben. Auch dafür soll sie sich vor Gericht in Celle verantworten.

Radikalislamische Erziehung der Kinder

Rominia S. blieb mehrere Jahre in Syrien, so die Bundesanwaltschaft. Sie heiratete demzufolge nach islamischen Ritus nacheinander mehrere IS-Mitglieder und führte deren Haushalt. Damit habe sie den Männern die Teilnahme an Kampfhandlungen ermöglicht, so die Anklage. Auch soll sie in dieser Zeit eine vom IS versklavte Jesidin ausgebeutet haben. Ihre kleine Tochter sowie zwei in Syrien geborene Söhne erzog Rominia S. im Sinne der radikalislamistischen Lehre des IS. Dazu gehörte offenbar auch, dass das Mädchen im Alter von sechs Jahren bei der Steinigung einer Frau zusehen musste und ihr Videos von Hinrichtungen gezeigt wurden.

Verhaftung im Oktober 2021

Anfang 2019 geriet die Frau mit ihren Kindern in Syrien in Gefangenschaft. Als sie im Oktober vergangenen Jahres über den Flughafen Frankfurt am Main nach Deutschland einreisen wollte, wurde sie festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

