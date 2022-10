Stand: 27.10.2022 07:50 Uhr ICE überfährt Betonplatten auf Strecke Hannover-Kassel

Ein Schnellzug hat auf der Eisenbahnstrecke zwischen Kassel und Hannover am Mittwochabend zwei Betonplatten überfahren. Die Polizei sucht nach einem Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahren, der die Platten auf den Gleisen abgelegt haben soll. Den Angaben zufolge hatte er sie zuvor von einer Schachtabdeckung am Eingang eines Tunnels bei Kassel entfernt. Die Schnellfahrstrecke zwischen Hannover und Kassel-Wilhelmshöhe war von 17.50 Uhr bis etwa 19.00 Uhr gesperrt. Verletzt wurde niemand. Auch am Zug entstanden keine größeren Schäden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min