Stand: 21.01.2020 08:18 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Hotel ohne Fenster: Betreiber will Stadt verklagen

Seit November gibt es in Hannover das Boxhotel. Das Besondere daran: Die Gäste schlafen in sehr kleinen und fensterlosen Zimmern. Dafür zahlen sie deutlich weniger als in einem herkömmlichen Hotel. Die Stadt Hannover wollte das Boxhotel verbieten, verlor er aber vor Gericht. Vorbei ist der Ärger damit aber nicht. Die Stadt hat das Hotel nur mit einer Auflage erlaubt: Aufgrund gesundheitlicher Bedenken darf kein Gast länger als drei Nächte bleiben. Dagegen will der Hotelbetreiber nun gerichtlich vorgehen.

Stadt: Physische und psychische Belastung

Boxhotel-Geschäftsführer Oliver Blume bezeichnet die Auflage gegenüber NDR 1 Niedersachsen als wettbewerbsverzerrend. Er fühle sich von der Stadt gegängelt und habe daher Widerspruch eingelegt. Die Stadt verweist darauf, dass Übernachten in fensterlosen Räumen oder Schlaf-Boxen die Gäste physisch und psychisch belaste. Blume kann das nicht nachvollziehen. Keiner seiner Gäste habe bislang gesundheitliche Beschwerden geäußert.

Keine Probleme in Göttingen

Neben dem Boxhotel in Hannover betreibt Blume seit Mai 2017 in Göttingen ein weiteres Hotel dieser Art. Die Stadt dort habe das Vorhaben unterstützt, es gebe einen sehr guten Kontakt mit der Baubehörde, betonte er. Ein Sprecher der Stadt Göttingen bestätigte NDR 1 Niedersachsen, dass die Stadt dem Hotel keine beschränkenden Auflagen gemacht habe. Es gebe mit dem Betreiber keine Probleme, sagte der Sprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.01.2020 | 08:00 Uhr