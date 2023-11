Honig: Gute Ernte in Niedersachsen, Preise steigen trotzdem

Stand: 04.11.2023 12:29 Uhr

Die Honigbienen in Niedersachsen und Bremen waren in diesem Jahr offenbar besonders fleißig: Die Honigernte fiel gut aus. Trotzdem muss man für ein Glas Honig tiefer in die Tasche greifen.