Stand: 16.10.2023 11:37 Uhr Für Bienen und Hummeln: Freiwillige setzen 29.000 Krokuszwiebeln

Mitglieder des Imkervereins Bad Zwischenahn-Westerstede (Landkreis Ammerland) haben in den vergangenen Wochen 29.000 Krokuszwiebeln in den Boden gebracht. Der Verein hatte die Zwiebeln mit Fördermitteln der Niedersächsischen Bingo Umweltstiftung angeschafft und dann an die Mitglieder verteilt. Zusammen mit mehreren Vereinen und einer Naturschutz-Kindergruppe hat es am Wochenende nochmals eine gemeinsame Pflanzaktion gegeben. Im kommenden Frühjahr sollen die Krokusse jetzt an Weg- und Straßenrändern und auf öffentlichen Flächen wie an Dorfplätzen mit ihrem Nektar- und Pollenangebot eine wichtige Nahrungsquelle für Honig- und Wildbienen sowie für Hummeln sein. Neben Krokussen sind auch Blausternchen, Winterlinge und Schneeglöckchen hübsche und wertvolle Frühblüher, die jetzt gesetzt werden können.

