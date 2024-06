Jugendliche mit Waffe bedroht? Familienvater wird festgenommen Stand: 09.06.2024 12:24 Uhr Die Polizei in Rinteln (Landkreis Schaumburg) hat am Sonntagmorgen einen 54-jährigen Mann in dessen Wohnhaus festgenommen. Dabei waren auch Einsatzkräfte des SEK Hannover beteiligt.

Dem Mann wird vorgeworfen, in der Nacht zuvor zwei Jugendliche in seinem Haus mit einer Schusswaffe bedroht zu haben. Die beiden jungen Männer im Alter von 17 und 18 Jahren hätten zuvor den Sohn des Mannes nach Hause gebracht. Anschließend sei es zu einem Disput gekommen und die Situation eskaliert, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit.

Familienvater ließ Jugendliche gehen

Beide Jugendlichen hätten das Haus später unbeschadet verlassen können, im Anschluss aber die Polizei informiert. Ein Richter ordnete daraufhin per Eilbeschluss eine Durchsuchung des Hauses an. Der 54-Jährige wurde festgenommen und für eine Vernehmung mit zur Wache genommen. Zuvor hätten Rettungskräfte den Gesundheitszustand des Mannes untersucht, hieß es.

