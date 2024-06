Stand: 08.06.2024 16:39 Uhr "Bunt statt braun"-Kundgebung mit 1.300 Teilnehmern in Hannover

Einen Tag vor der Europawahl haben sich am Samstag Hunderte Menschen in Hannover versammelt, um für die Demokratie zu demonstrieren. Unter dem Motto "Europa steht auf dem Spiel. Es geht um viel" kamen laut Polizei rund 1.300 Menschen auf dem Opernplatz zusammen. Nach Angaben der Polizei hatte das Bündnis "bunt statt braun" zu der Demonstration aufgerufen und mit mindestens 5.000 Teilnehmenden gerechnet. Das Bündnis wollte mit der Kundgebung nach eigenen Angaben vor allem Erstwählerinnen und -wähler motivieren, demokratische Parteien bei Europawahl zu wählen. Erstmals können junge Menschen in Deutschland ab 16 Jahren bei einer Europawahl ihre Stimme abgeben. Zudem wollte das Bündnis für die Gefahren des Rechtsextremismus sensibilisieren. Nach der Kundgebung auf dem Opernplatz zog ein Demonstrationszug durch die Innenstadt der Landeshauptstadt. Bereits am Freitagabend kamen in Hamburg rund 30.000 Menschen zusammen um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren.

Weitere Informationen Europawahl 2024: Alle Informationen für den Norden Am Sonntag ist Europawahl, 65 Millionen Menschen in Deutschland sind wahlberechtigt. Wie wird gewählt? Wer steht zur Wahl? Hier finden Sie alle Infos und Hintergründe. mehr Weitere Demos gegen Rechtsextremismus in Niedersachsen Seit Mitte Januar gehen vor allem an Wochenenden Tausende auf die Straße. In Braunschweig kamen am Samstag 2.000 Menschen zusammen. (03.03.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.06.2024 | 16:00 Uhr