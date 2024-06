Stand: 09.06.2024 10:24 Uhr Lkw erfasst Pedelec-Fahrer - 54-Jähriger in Lebensgefahr

In Seelze (Region Hannover) ist ein Pedelec-Fahrer von einem Lastwagen angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei wollte der 54-Jährige am Freitagvormittag auf einem Parkplatz an einem Lkw vorbeifahren. Der 43-jährige Lkw-Fahrer soll ihn beim Rangieren übersehen und mit dem Außenspiegel getroffen haben. Der Pedelec-Fahrer stürzte daraufhin und kam lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 entgegengenommen.

