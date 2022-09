Stand: 28.09.2022 09:18 Uhr Holländischer Pavillon: Umbau in Hannover geht voran

Der Holländische Pavillon in Hannover soll in Zukunft Mittelpunkt eines studentischen Campus werden. Jetzt wurde auf der Baustelle wieder eine wichtige Hürde genommen: 200 Jahre alte Eichenstämme werden gerade Stück für Stück durch je elf Tonnen schwere Beton-Stützen ersetzt. Im Pavillon sollen Büros, Fitnessstudios und Parkplätze entstehen, drumherum rund 370 kleine Apartments - etwa für Studierende. "So entsteht zum einen eine nachhaltige Immobilie, zum anderen ist ein Stück Expo in Hannover und auch ein großes Stück Architektur gerettet", sagte Projektleiter Björn Jeschina. Laut Investoren sind schon Interessenten für den Pavillon und die Apartments gefunden - vermutlich ab 2025 könne man einziehen.

VIDEO: Expo-Turm soll Mittelpunkt eines Studenten-Campus werden (27.09.2022) (2 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.09.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wohnungsmarkt