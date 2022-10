Stand: 14.10.2022 09:52 Uhr Hoher Schaden nach Brand an Wallbox für E-Auto

In Eicklingen (Landkreis Celle) ist in der Nacht zu Freitag eine als Garage genutzte Scheune nach einem Feuer schwer beschädigt worden. Laut Polizei war der Brand an einer Wallbox für ein E-Auto ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern. Ein in der Scheune abgestelltes E-Auto, das an die Ladestation angeschlossen war, brannte vollständig aus. Das Fahrzeug wurde zur Sicherheit von der Feuerwehr in einen Spezialcontainer verladen und zur Kühlung mit Wasser geflutet, wie ein Sprecher mitteilte. Die Brandursache ist unklar: Die Polizei vermutet einen technischen Defekt. Die Ermittler gehen von einer Schadenshöhe im sechsstelligen Bereich aus. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Bewohner des Vierparteienhauses hatten sich den Angaben zufolge rechtzeitig in Sicherheit gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.10.2022 | 09:30 Uhr