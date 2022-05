Hannovers Marktkirche hat ihre goldenen Zeiger zurück

Stand: 10.05.2022 15:42 Uhr

Die Turmuhr der Marktkirche in Hannover hat nach einem Sturmschaden ihre Zeiger frisch vergoldet zurück. Experten brachten die Zeiger am Dienstag wieder an der Nordseite des Turms an.