Stand: 26.10.2019 19:45 Uhr

Hannover hat die Wahl: Wer wird Oberbürgermeister?

Eine Stadt, ein Amt - zehn Kandidaten: Am Sonntag wählt Hannover ein neues Stadtoberhaupt. Nachdem Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) im Mai im Zuge der sogenannten Rathaus-Affäre die Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand beantragt hat, sind die Hannoveraner aufgerufen, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu wählen. Und auch wenn diese Wahl seit 1946 ein Selbstläufer für die SPD war: In diesem Jahr könnte alles anders werden. In einer ersten Umfrage der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ) führte der parteilose Kandidat Eckhard Scholz, der für die CDU antritt, knapp vor Belit Onay (Grüne). SPD-Kandidat Marc Hansmann liegt demnach nur auf dem dritten Platz.

OB-Wahl in Hannover: Auch 16-Jährige sind stimmberechtigt

Für die Wahl sind nach Angaben der Stadt Hannover etwa 406.000 Menschen wahlberechtigt, darunter 7.800 Erstwähler. Und: Im Gegensatz zu Bundestags- und den meisten Landtagswahlen können sich an der Wahl des neuen Stadtoberhaupts bereits 16-Jährige beteiligen. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Briefwahl ist bereits seit 7. Oktober möglich. Die Frist für Briefwähler endet am Freitag, 25. Oktober, 13 Uhr. Wenn keiner der Kandidaten bei der Hauptwahl mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen kann, gibt es am 10. November eine Stichwahl zwischen den beiden führenden Kandidaten. Der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Schostok wird bis 2026 die Verwaltung der Landeshauptstadt von Niedersachsen leiten.

Weitere Informationen und Serviceangebote zur Oberbürgermeisterwahl gibt es auch auf der offiziellen Internetpräsenz der Stadt Hannover.

