Stand: 01.11.2021 08:26 Uhr Hannover ändert Corona-Regeln: Vielerorts gilt jetzt 2G

Die Stadt Hannover ändert die Corona-Regeln für viele städtische Einrichtungen: In geschlossenen Räumen, zum Beispiel in Museen, im Berggarten, in städtischen Schwimmbädern und Saunen gilt künftig 2G. Besucher müssen also voll geimpft oder von einer Corona-Infektion genesen sein. Gleiches gilt für größere Kulturveranstaltungen in Räumen der Stadtteilkultur. An der Volkshochschule gilt die 2G-Regel für einzelne Angebote. Einige Ausnahmen lässt die Stadt im Sportbereich zu - so reicht im Sportleistungszentrum auch der Nachweis über einen negativen Test, ebenso für alle, die an Wettkämpfen in Bädern und Sporthallen teilnehmen und für Menschen, die Kinder zu Schwimmkursen begleiten. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre gilt die 2G-Regel ohnehin nicht, für alle anderen wird sie nun schrittweise bis zum 15. November eingeführt.

