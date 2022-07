Stand: 19.07.2022 15:48 Uhr Hannover: Python in Treppenhaus von Mehrfamilienhaus entdeckt

Im Eingang eines Mehrfamilienhauses in Hannover-Stöcken ist eine etwa 1,50 Meter lange Schlange entdeckt worden. Die Bewohner des Hauses in der Stöckener Straße riefen am Dienstagvormittag gegen 8.30 Uhr die Polizei, teilte die Feuerwehr mit. Die Tierretter der Feuerwehr identifizierten das gelb-gemusterte Reptil als ungiftige Python. Da kein Besitzer ermittelt werden konnte, wurde die Schlange am Dienstagmorgen zunächst in ein Tierheim gebracht. Von dort sollte sie zur Wildtierauffangstation in Sachsenhagen gebracht werden.

