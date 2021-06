Stand: 22.06.2021 10:54 Uhr Hannover: Projekt "Wege ins Bleiberecht" hilft Flüchtlingen

Mit dem Projekt "Wege ins Bleiberecht" sollen in Hannover geduldete Menschen einen sicheren Aufenthalt bekommen. Seit einem Jahr arbeiten dafür die Stadt Hannover, der Flüchtlingsrat und der Verein Kargah zusammen. 139 Menschen haben seitdem Bleiberecht erhalten. Insgesamt leben in Hannover mehr als 1.200 geduldete Personen, die Hälfte davon ist seit mehr als sechs Jahren in Deutschland. Das Projekt soll ihnen helfen, die oft schwer verständlichen bürokratischen Hürden zu überwinden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.06.2021 | 10:30 Uhr