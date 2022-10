Hannover: Politik und Kirche verurteilen Angriff auf Synagoge Stand: 06.10.2022 11:55 Uhr Nachdem in einer Synagoge in Hannover am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur offenbar ein Fenster eingeworfen wurde, zeigen sich Kirchenvertreter und Politiker entsetzt. Der Staatsschutz ermittelt.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) verweist in einer Stellungnahme auf die laufenden polizeilichen Ermittlungen. "Sollte es sich bestätigen, dass das Fenster eingeworfen wurde, ist das keine bloße Sachbeschädigung. Ich verurteile und verabscheue derartige Taten, die ausschließlich zum Ziel haben, Menschen zu verängstigen und einzuschüchtern, und ihnen sogar Gewalt anzutun." Jede Form der Gewalt gegen jüdisches Leben sei ein Anschlag auf "unsere freiheitliche, offene und solidarische Gesellschaft in Niedersachsen". Die niedersächsische Justizministerin Barbara Havliza (CDU) sprach von einem erschütternden Angriff. "Ganz gleich, wer das Fenster eingeworfen hat, ganz gleich aus welchen Motiven: Dieser Angriff am höchsten jüdischen Feiertag, drei Jahre nach dem Terror von Halle und auf dem umzäunten Gelände der Synagoge, ist ein hässliches Zeichen für den zunehmenden Antisemitismus in unserem Land."

Menschen in Synagoge feierten Abschluss von Jom Kippur

Am Mittwochabend war offenbar ein Stein oder ein anderer harter Gegenstand in ein Fenster geworfen worden. Nach Angaben der Gemeinde hielten sich in der Synagoge zu diesem Zeitpunkt rund 150 bis 200 Menschen auf, um den Abschluss des höchsten jüdischen Feiertags Jom Kippur zu feiern. Die Anwesenden hätten gegen 19 Uhr einen Schlag an einem Fenster an der Frauenempore gehört, sagte der Vorsitzende der Gemeinde und des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen, Michael Fürst. Etwa in Kopfhöhe sei ein Gegenstand eingeschlagen. Verletzt wurde niemand. "Wenn wir unterstellen, dass es tatsächlich ein Anschlag war, dann ist es das erste Mal, dass sowas in Hannover passiert ist."

Keine Überwachungskameras in dem Bereich der Synagoge

Genaueres zum Tathergang und ob es sich um einen Anschlag handelte, war am Donnerstagmorgen laut Polizeiangaben weiter unklar. Bislang hat die Polizei offenbar keinen Gegenstand gefunden, der das Loch in der Scheibe verursacht haben könnte. Videomaterial gibt es wohl auch nicht, da im betreffenden Bereich keine Überwachungskameras sind.

Schuster: "Solidaritätsbekundungen geben Mut"

Der Niedersächsische Landesbeauftragte gegen Antisemitismus und für den Schutz jüdischen Lebens, Franz Rainer Enste, sagte, der Vorfall zeige erneut, "dass die Frage der Verbesserung der Sicherheit jüdischer Einrichtungen alles andere als eine Phantomdebatte ist". Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sprach am Donnerstag von einem Anschlag. Dass Juden im Jahr 2022 in Deutschland nicht ohne Furcht zum Gebet gehen könnten, sei beschämend. Mut gäben derzeit die zahlreichen Solidaritätsbekundungen. Die Orthodoxe Rabbinerkonferenz zeigte sich ebenfalls bestürzt. "Es ist schockierend und traurig zugleich, wie trotz Sicherheitsvorkehrungen immer unverhohlener und hemmungsloser jüdisches Leben mitten in Deutschland angegriffen wird", hieß es.

Landesbischof: "Entsetzt und beschämt mich zutiefst"

Ralf Meister, Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, sagte am Donnerstag, es sei unerträglich, dass Jüdinnen und Juden bei der Ausübung ihrer religiösen Praxis bedroht würden. "Der Anschlag auf die Synagoge in Hannover gestern Abend entsetzt und beschämt mich zutiefst. Wir müssen weiterhin auf allen Ebenen und in allen Bereichen mit viel mehr Entschlossenheit als bisher gegen jede Form von Antisemitismus arbeiten“, sagte Meister, der sich seit Langem für das Gespräch zwischen Christen und Juden einsetzt. Hildesheims katholischer Bischof Heiner Wilmer sprach davon, dass "das Übel des Antisemitismus in unserer Gesellschaft leider" weiterhin präsent sei. "Unsere jüdischen Schwestern und Brüder müssen ungestört und in Frieden ihre Gottesdienste feiern können." Er sei froh, dass niemand verletzt worden sei.

Sicherheit soll verbessert werden - drei Jahre nach Halle-Anschlag

Der Vorfall weckt Erinnerungen an den Anschlag auf die Synagoge in Halle am 9. Oktober 2019, ebenfalls an Jom Kippur. Ein Rechtsextremist hatte damals versucht, mit Waffengewalt in die dortige Synagoge einzudringen, scheiterte jedoch an einer Sicherheitstür. Kurz darauf erschoss er in der Nähe der Synagoge zwei Menschen und verletzte zwei weitere. In der Folge hatten sich die jüdischen Gemeinden in Niedersachsen mit der Landesregierung nach langen Verhandlungen darauf verständigt, die Sicherheitsvorkehrungen zu verstärken. Die Arbeiten an der Synagoge in Hannover sollen demnächst beginnen. Innenminister Pistorius sagte am Donnerstag: "Wir haben in den vergangenen Jahren die Schutzmaßnahmen immer wieder intensiviert und sind dazu im persönlichen Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern der jüdischen Gemeinden."

