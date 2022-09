Hannover: Minister der Länder beraten über Energiekrise Stand: 14.09.2022 07:50 Uhr Die Energieminister der Bundesländer kommen heute in Hannover zusammen. Themen sind: die Energiekrise und die Versorgungssicherheit. Zeitgleich demonstrieren Bäcker. Sie fordern mehr Hilfen vom Staat.

Die Ministerinnen und Minister sprechen neben der Versorgungssicherheit über den von der Bundesregierung vorgestellten Stresstest zur Sicherheit der Stromversorgung, wie das zuständige Ministerium in Hannover mitteilte. Niedersachsen hat dieses Jahr den Vorsitz der Energieministerkonferenz. Am Nachmittag werden die Ergebnisse der Beratungen in einer Pressekonferenz vorgestellt. Der Stresstest hatte vor allem mit Blick auf einen Weiterbetrieb der drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke Diskussionen ausgelöst. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte mit Verweis auf den Stresstest angekündigt, dass zwei Atomkraftwerke bis Mitte April 2023 als Reserve zur Verfügung stehen sollen.

Bäcker demonstrieren: "Energiekrise schlägt voll durch"

In Hannover demonstrieren heute zudem Beschäftigte und Eigentümer von Bäckereien, um auf die drastisch gestiegenen Energiepreise und damit verbundene, drohende Insolvenzen aufmerksam zu machen. Wegen des hohen Energiebedarfs ihres Handwerks fordern sie mehr staatliche Unterstützung. Mehrere Landespolitiker sollen sich zu Gesprächen angekündigt haben, unter anderem Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). Danach ist ein Autokorso von Lieferwagen durch die Innenstadt geplant. "Die Energiekrise schlägt derzeit voll auf die Bäckereien durch", hieß es vorab von den Organisatoren. Die Politik müsse die Bedrohung für die Betriebe ernster nehmen und verbindlichere Hilfsangebote machen - auch zum Schutz der Jobs.

Umfrage: Viele Niedersachsen sehen Inflation als drängendstes Problem

Das Thema Energieversorgung bewegt wenige Wochen vor der Landtagswahl laut einer Umfrage viele Menschen in Niedersachsen. 54 Prozent gaben in einer Erhebung des Instituts für Demoskopie Allensbach an, dass die Unsicherheit bei der Energieversorgung eines der drängendsten Probleme sei, um das sich die Politik kümmern müsse. Noch drängender sind der Erhebung zufolge die Mietpreise. 56 Prozent bezeichneten diese als wichtigstes Thema. Die größten Sorgen bereitet den Menschen den Angaben zufolge aber etwas anderes: 72 Prozent der Befragten beschäftigt die Inflation am meisten.

Die Ergebnisse der Allensbach-Umfrage wurden am Mittwoch im Politikjournal "Rundblick" veröffentlicht, das von der Drei-Quellen-Mediengruppe in Niedersachsen herausgegeben wird. Eine Mehrheit der Befragten gab demnach an, die Inflation im alltäglichen Leben deutlich zu spüren zu bekommen. Fast 8 von 10 Befragten sehen sich durch die Preissteigerung stark oder sogar sehr stark belastet (78 Prozent). Mehr als jeder Zweite (56 Prozent) erklärte, sich im Alltag erheblich einschränken zu müssen.

