Stand: 06.05.2022 18:39 Uhr Hannover-Limmer: 38-Jährige niedergeschlagen und ausgeraubt

Am Donnerstagabend wurde im hannoverschen Stadtteil Limmer eine 38-Jährige von hinten niedergeschlagen und ausgeraubt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde die Frau gegen 21 Uhr an der Stadtbahn-Haltestelle "Brunnenstraße" nach einem Schlag auf den Hinterkopf ohnmächtig. Erst gegen 23.40 Uhr habe sie das Bewusstsein wiedererlangt, so die Ermittler. Der oder die Täter entwendeten eine Geldbörse mit Bargeld, ein Handy, Schmuck sowie ein Blutzuckermessgerät. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde ambulant behandelt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Raubes eingeleitet und bittet unter der Rufnummer (0511) 109-3920 um Zeugenhinweise.

