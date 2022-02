Stand: 25.02.2022 07:41 Uhr Hannover: Kurzes Unwetter löst Feuerwehreinsätze aus

In Hannover hat ein Unwetter mit starkem Wind am Donnerstagabend in kurzer Zeit dutzende Feuerwehreinsätze verursacht. Nach Angaben der Einsatzkräfte mussten die Feuerwehren 42 Mal ausrücken. Verletzt wurde niemand. Es hätten sich Dachziegel gelöst, Bäume seien umgestürzt und Äste abgebrochen, hieß es. Im Hannoverschen Stadtteil Oberricklingen habe sich die Dachhaut eines Hauses gelöst. Im Stadtteil List stürzte ein Baum auf ein Auto.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.02.2022 | 07:30 Uhr