Hannover: Hunderte demonstrieren gegen Südschnellweg-Ausbau Stand: 04.10.2022 19:12 Uhr In Hannover haben am Dienstag mehrere Hundert Menschen gegen den Ausbau des Süd-Schnellwegs protestiert. Aktivisten besetzten Bäume in der Leinemasch.

Mit der Aktion stellt sich die Ortgruppe der Initiative "Ende-Gelände" in Hannover dagegen, dass in der Döhrener Leinemasch zahlreiche Bäume gefällt werden sollen. Die Gruppe will nach eigenen Angaben das Abholzen der Baumbestände am Südschnellweg verhindern. Sie fordert, dass der Ausbau der Straße ausgesetzt wird. "Ende-Gelände" war auch bei den Protesten gegen das Abholzen des Hambacher Forsts (Nordrhein-Westfalen) und im Dannenröder Wald (Hessen) aktiv.

Dauermahnwache in der Leinemasch eingerichtet

Gleichzeitig hat eine Dauermahnwache gegen den umstrittenen Ausbau der Schnellstraße begonnen. Die Proteste sind zunächst bis zum 16. Oktober angemeldet. Die Naturschützer haben in der Döhrener Masch einen Pavillon, Zelte und ein Dixi-Klo aufgestellt. "Wir stellen uns nicht gegen die reine Sanierung oder die Tunnellösung an der Hildesheimer Straße. Wir stellen uns gegen den Ausbau der Strecke auf Autobahnniveau", heißt es vonseiten der Initiative "Leinemasch bleibt".

Südschnellweg: Hunderte Bäume sollen gefällt werden

Mit dem Protest soll verhindert werden, dass die ersten von mehreren Hundert Bäumen für den Schnellwegausbau gefällt werden können. Es ist vorgesehen, eine insgesamt sechzehn Fußballfelder große Fläche zu roden. Der Straßenbehörde zufolge sind von den 13 Hektar Grünflächen, die gerodet werden müssten, weniger als die Hälfte Bäume und Sträucher. Der viel befahrene Schnellweg soll unter anderem erneuert und verbreitert werden, um den Verkehr sicherer zu machen. Jeden Tag rollen Zehntausende Autos und Lastwagen über die Straße. Die Kosten für das Projekt samt Tunnelausbau werden mittlerweile auf mehr als 400 Millionen Euro geschätzt.

