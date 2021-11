Hannover: Funkenflug löste Großbrand am Brinker Hafen aus Stand: 08.11.2021 15:45 Uhr Die Ursache für den Großbrand in einem Recyclingbetrieb am Brinker Hafen in Hannover ist laut Polizei geklärt: Funkenflug bei Schweißarbeiten. Der Schaden liegt im zweistelligen Millionenbereich.

Die Experten untersuchten am Montag den Brandort. Sie kamen nach Angaben der Polizei zu dem Schluss, dass dem Feuer Schweißarbeiten bei der Installation einer Filteranlage vorausgegangen waren. Dadurch sei es wohl zum Funkenflug gekommen. Bei dem Großbrand am Freitag wurde das Hauptgebäude des Recyclingunternehmens erheblich beschädigt. Die Halle galt kurzzeitig als einsturzgefährdet und musste abgesichert werden. Auch zwei weitere Hallen wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Keine Schadstoffwerte in Luft gemessen

Der Brand war am Freitagmittag ausgebrochen. Eine große schwarze Rauchwolke zog über den Norden Hannovers. In dem Unternehmen, das unter anderem Stahlstaub und Aluminiumsalzschlacke bearbeitet, lagern Chemikalien wie Salzsäure und Schwefelsäure. In der Luft wurden aber keine gefährlichen Schadstoffwerte festgestellt. Die Feuerwehr brauchte etwa 24 Stunden, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand.

