Hannover: Autofahrer rast hupend auf Stadtbahn-Fahrgäste zu

Stand: 20.01.2022 07:48 Uhr

An einer Haltestelle in Hannover ist ein Autofahrer am Mittwoch auf ein- und aussteigende Fahrgäste zugerast. Laut Polizei konnten sich die Menschen teilweise nur durch einen Sprung zur Seite retten.