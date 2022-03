Stand: 02.03.2022 07:31 Uhr Hannover: Autofahrer erfasst Grundschülerinnen

Ein Autofahrer hat am Dienstagnachmittag in Hannover drei Schülerinnen angefahren. Ein sechsjähriges Mädchen wurde schwer, zwei Siebenjährige wurden leicht verletzt. Laut Polizei war der 71-Jährige in der Südstadt an einem Auto vorbeigefahren, das links abbiegen wollte. Unmittelbar danach erfasste er mit seinem Wagen die drei Mädchen, die gerade an einem Fußgängerüberweg über die Straße liefen. Alle drei kamen ins Krankenhaus. Jetzt soll unter anderem ermittelt werden, ob der Unfallverursacher die Kinder wegen des abbiegenden Autos zu spät gesehen hat, sagt die Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.03.2022 | 06:30 Uhr