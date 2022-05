Stand: 09.05.2022 09:05 Uhr Hannover: Auszubildender klemmt Hände in Brötchenpresse ein

Ein Auszubildender in einer Bäckerei in Altwarmbüchen (Region Hannover) hat sich am frühen Montagmorgen bei der Arbeit schwer verletzt. Der Lehrling habe beide Hände in einer Brötchenpresse eingeklemmt, teilte die Feuerwehr mit. Die Einsatzkräfte mussten hydraulische Rettungsgeräte einsetzen, um den Auszubildenden aus der Presse zu befreien. Der Mann wurde während der Rettungsaktion wurde er von einem Notarzt betreut und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.05.2022 | 09:30 Uhr