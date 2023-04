Stand: 08.04.2023 12:34 Uhr Hannover: 20-Jähriger mit Kokain erwischt und festgenommen

Beamte der Bundespolizei haben am Karfreitag einen 20-Jährigen mit 20 Gramm Kokain am Hauptbahnhof Hannover erwischt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hat sich der Mann bei einer Personenkontrolle zunächst unkooperativ verhalten und wollte seine Personalien nicht preisgeben. Daraufhin nahmen die Beamten ihn mit auf die Wache. Dort leistete der 20-Jährige den Angaben zufolge Widerstand gegen eine Durchsuchung, bei der die Beamten schließlich 20 Gramm Kokain, eine Feinwaage und Verpackungsmaterial fanden. Laut Polizei wurde in der Wohnung des Mannes in Celle außerdem eine weitere Feinwaage mit Kokainanhaftungen gefunden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

