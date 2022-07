Stand: 11.07.2022 14:03 Uhr Hameln bietet kostenlose Schwimm-Schnellkurse für Kinder an

Für viele Kinder ist der Schwimmunterricht in den vergangenen zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Einige Kommunen versuchen nun, mit sogenannten Schnellkursen die Rückstände aufzuholen. So bietet beispielsweise die Stadt Hameln zusammen mit den örtlichen Schwimmvereinen, der DLRG und dem Kreissportbund kostenlose Schwimmkurse an. Das Angebot richtet sich auch an Kinder aus dem Landkreis. Die Kosten für das Programm "Hameln lernt schwimmen" trägt das Land Niedersachsen. Interessierte können sich online anmelden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.07.2022 | 13:30 Uhr