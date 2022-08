Gullydeckel auf Auto geworfen: Tatverdächtiger festgenommen Stand: 20.08.2022 17:02 Uhr Nachdem in der Nacht zwei Gullydeckel von einer Brücke auf die A7 bei Hildesheim geworfen worden waren, hat die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen festgenommen. Zwei Menschen waren schwer verletzt worden.

Der 50-jährige Mann kommt aus dem Landkreis Hildesheim und soll am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonnabendnachmittag mit. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Ermittelt werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts in mehreren Fällen, so die Polizei.

Zwei Schwerverletzte, vier beschädigte Autos durch Gully-Würfe

Durch die Gullydeckel-Würfe waren gegen 3.30 Uhr in der Nacht zu Sonnabend der 52-jährige Fahrer eines VW Golfs schwer und seine 43-jährige Beifahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Mittlerweile befinde sie sich außer Lebensgefahr, sagte eine Sprecherin der Polizei dem NDR in Niedersachsen am Morgen. Der zweite Gullydeckel landete auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Hamburg. Drei Fahrzeuge wurden beim Überfahren des Gullydeckels beschädigt. Diese drei Fahrzeuge sowie der VW wurden sichergestellt und begutachtet. Ein weiterer Autofahrer, dessen Fahrzeug beschädigt wurde, setzte seine Fahrt fort.

A7 nach stundenlanger Sperrung wieder frei

Die A7 war zwischen Hildesheim-Drispenstedt und dem Autobahnkreuz Hannover-Süd über mehrere Stunden gesperrt und erst am Sonnabendnachmittag wieder freigegeben. Die Polizei sicherte in der Zeit unter anderem Spuren am Tatort und der Brücke zwischen der Anschlussstelle Drispenstedt und dem Parkplatz "An der Alpe". Sie sicherten die mehrere Dutzend Kilogramm schweren Gullydeckel sowie größere Steine. Auch ein Sachverständiger für Straßenverkehrsunfälle wurde herangezogen. Währenddessen suchten Beamte nach Örtlichkeiten, bei denen Gullydeckel fehlten. Dabei wurden sie unter anderem im nördlichen Industriegebiet in Harsum fündig. Während der parallel geführten polizeilichen Recherchen sowie der Fahndung nach den oder dem Tatverdächtigen geriet schließlich der nun festgenommene Mann aus dem Landkreis Hildesheim ins Visier der Ermittlungen. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen: Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 entgegen.

Ähnliche Vorfälle in den vergangenen Jahren

In den vergangenen Jahren ist es in Niedersachsen wiederholt zu Vorfällen gekommen, bei denen Gegenstände von Brücken auf fahrende Fahrzeuge geworfen wurden. Meist handelte es sich um Steine, aber auch Gullydeckel wurden bereits benutzt. Der folgenschwerste Fall liegt 14 Jahre zurück: Im März 2008 war ein Ehepaar mit seinen beiden Kindern auf der A29 bei Oldenburg unterwegs, als ein Mann einen sechs Kilo schweren Holzklotz von einer Autobahnbrücke warf. Dieser durchschlug die Windschutzscheibe eines Autos und tötete eine 33-jährige Frau. Der Täter, ein 31-jähriger Mann wurde später wegen Mordes und dreifachen versuchten Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.

