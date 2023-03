Grüne wählen Garlichs und Alhamwi zu neuen Landesvorsitzenden Stand: 18.03.2023 19:17 Uhr Die Grünen in Niedersachsen haben eine neue Doppelspitze: Am Samstag wählten sie bei einem Parteitag in Celle Greta Garlichs und Alaa Alhamwi als neue Landesvorsitzende.

Garlichs erhielt bei der Abstimmung am Samstag 190 von 215 abgegebenen Stimmen, Alhamwi setzte sich mit 170 von 220 Stimmen gegen Tobias Redlin mit 45 Stimmen durch. Die 26-jährige Garlichs ist Büroleiterin der Bundestagsabgeordneten Christina-Johanne Schröder und bislang Vorsitzende des Stadtverbands Hannover. Sie war die einzige weibliche Bewerberin für die Doppelspitze. Diese muss bei den Grünen mit mindestens einer Frau besetzt werden. Der 39-jährige Alhamwi aus Oldenburg ist Energiewissenschaftler. 2012 kam er aus Syrien nach Deutschland.

Neue Landesvorsitzende Garlichs zum Autobahn-Ausbau

In ihrer Bewerbungsrede richtete sich Garlichs auch gegen den Koalitionspartner SPD. Dabei ging es vor allen Dingen um den möglichen Ausbau von Autobahnen. "Wir können nicht noch mehr Autobahnen bauen und Flächen asphaltieren, bis wir daran ersticken", sagte Garlichs in Richtung des niedersächsischen Verkehrsministers Olaf Lies (SPD). Dieser hatte sich zuletzt für den geplanten Ausbau von Autobahnen in Niedersachsen ausgesprochen. Dies könnte etwa die Küstenautobahn A120 und die A39 im Osten Niedersachsens betreffen.

Alhamwi: Grüne sollen stärkste Kraft in Niedersachsen werden

Der neue Landesvorsitzende Alhamwi betonte, dass es nicht die Rolle der Grünen sei, in der Regierung darauf zu achten, dass die Partner zufrieden seien. Stattdessen bräuchte die Partei eine Vision, um "die stärkste Kraft im Land zu werden". Mit Blick auf die Anlandung von Flüssigerdgas (LNG) in Niedersachsen sagte er, "dass weder LNG noch Kohle noch Fracking-Gas den Energiebedarf von morgen decken können".

Anne Kura und Hans-Joachim Janßen, die seit 2018 den Grünen vorstanden, waren nicht erneut zur Wahl angetreten. Der 62-jährige Janßen sagte, es sei Zeit, Jüngere vorzulassen: "Ich will nach über 30 Jahren grüner Gremienarbeit wieder Basis-Mitglied sein." Die 39 Jahre alte Kura möchte sich künftig auf ihr Amt als Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag konzentrieren. Zudem sehen die eigenen Regeln der Grünen vor, dass Fraktions- und Landesvorsitz nicht von derselben Person besetzt sein können.

