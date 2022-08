Stand: 24.08.2022 12:03 Uhr Großbrand: Wäscherei in Borsum geht in Flammen auf

In Borsum (Landkreis Hildesheim) ist in der Nacht zu Mittwoch eine Wäscherei in Brand geraten. 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Großbrand zu löschen, sagte ein Polizeisprecher. Die Flammen schlugen demnach auch auf eine benachbarte Scheune über. Verletzt wurde niemand. Der Schaden werde auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt, so der Sprecher. Expertinnen und Experten müssen nun nach der Ursache suchen. Noch seien die Gebäude aber nicht begehbar und einsturzgefährdet, hieß es.

