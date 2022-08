Gleidingen: Land liefert Trinkwasser - Kita und Hort öffnen Stand: 24.08.2022 07:31 Uhr Hunderte Menschen in Laatzen-Gleidingen (Region Hannover) sind weiterhin von der Versorgung mit Leitungswasser abgeschnitten. Jetzt unterstützt das Land die Wassernotversorgung.

Das Niedersächsische Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (NLBK) stellt mehrere Tankauflieger von je 28 Kubikmetern Wasservolumen zur Verfügung, wie es in einer Mitteilung am Dienstag hieß. "Ausgerechnet bei annähernd tropischen Temperaturen können hunderte Menschen in Laatzen kein frisches Wasser trinken", sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD). Darum sei schnelle Hilfe geboten gewesen.

Hort und Kitas in Gleidingen wieder geöffnet

Aufgrund der Unterstützung durch das Land können die beiden Kindertagesstätten im Ort und der Hort an der Grundschule am Mittwoch wieder öffnen. Der Jugendtreff bleibt weiterhin geschlossen. Hilfe gibt es auch vom Sportverein BSV Gleidingen. Hier können betroffene Anwohner von 17 bis 21 Uhr duschen.

Wasser ist mit Bakterien belastet

Am Sonnabend hatte es erste Berichte über stark riechendes Leitungswasser gegeben, woraufhin der Wasserversorger Enercity die betroffenen Abschnitte des Wassernetzes abriegelte und Proben nahm. Erste Ergebnisse einer Probenentnahme hatten gezeigt, dass das Wasser mit Bakterien belastet ist. Enercity hatte am Sonntag davor gewarnt, das Trinkwasser zu verwenden. Betroffen seien rund 700 Wasseranschlüsse im nördlichen Gleidingen. Bislang habe ein Mann über gereizte Haut geklagt. Weitere gesundheitliche Beschwerden, die auf die Verunreinigung zurückzuführen sein könnten, gebe es nicht, sagte ein Enercity-Sprecher.

Wasser aus dem Hahn ist tabu

Das Wasser aus dem Hahn darf nicht zum Essen, Duschen oder zum Waschen von Kleidung benutzt werden, heißt es. Dies gelte als Vorsichtsmaßnahme. Die Wassernutzung für die Toilettenspülung sei möglich, so Enercity. Fachleute spülen das Wassernetz in Gleidingen an verschiedenen Stellen. Erst wenn die Wasserproben an zwei aufeinanderfolgenden Tagen unbedenkliche Ergebnisse zeigen, kann das Trinkwasser laut Gesundheitsamt wieder freigegeben werden.

Folgende Straßen in Gleidingen sind betroffen:

Am Hang

Am Heesekamp

Am Springborn

Am Steinacker

Anemonenweg

Bienenweide

Gänsewiese

Hanno-Ring

Hildesheimer Str. 501-565 und 412 bis 546

Honigbienenweg

Hummelweg

Im Winkel

Immengarten

In der Welle

Langhusveien

Libellenweg

Maschstr.

Masurenweg

Nordstr.

Oesselser Str.

Osterstr. 1-25 und 2-20

Ringstr.

Ritterstr.

Schützenstr.

Seikengarten

Thorstr.

Tordenskioldstr.

Triftstr.

Zeppelinweg

