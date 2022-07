Stand: 04.07.2022 09:27 Uhr Giftköder für Hunde in Nordsehl ausgelegt

Im Landkreis Schaumburg ist offenbar jemand unterwegs, der Hunden schaden will. Nach Angaben der Polizei hat der oder die Unbekannte in der Gemeinde Nordsehl einen Köder ausgelegt. Dabei handelte es sich um eine Frikadelle. Diese sei mit blauen Giftkügelchen gespickt gewesen, heißt es von den Beamten. Ein Hund hatte die Frikadelle bereits in der Schnauze. Er sei in letzter Sekunde davon abgehalten worden, die vergiftete Frikadelle zu essen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die zwischen Freitag- und Samstagabend etwas Verdächtiges beobachtet haben. In dieser Zeit wurde der Köder in Nordsehl offenbar ausgelegt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.07.2022 | 07:30 Uhr