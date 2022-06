Getötetes Ehepaar in Holtensen: Tatverdächtiger in U-Haft Stand: 28.06.2022 14:37 Uhr Nach dem Tod eines Ehepaars in Holtensen bei Wennigsen (Region Hannover) hat die Polizei einen 23 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Der Mann stehe im dringenden Verdacht, das am 13. Juni aufgefundene Ehepaar getötet zu haben. Der 59-Jährige und die 60-jährige Frau sind laut Ermittler erstochen worden. Der Mann wurde bereits am Montag festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Durchsuchungen in Hemmingen und Linden

Die Beamten durchsuchten eigenen Angaben zufolge am Montag zudem drei Örtlichkeiten im Raum Hemmingen und Linden. Die Stichverletzungen seien durch "einen spitzen Gegenstand" verursacht worden, so die Anklage. Das Ehepaar sei verblutet. Beamte fanden dann die Eheleute leblos.

