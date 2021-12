Geschenke-Umtausch: Noch kein Run auf die Innenstädte Stand: 27.12.2021 15:10 Uhr Das Weihnachtsgeschäft war für viele Einzelhändler ernüchternd. Steigende Corona-Infektionszahlen haben zu sinkenden Kundenzahlen geführt. Bringt die letzte Woche des Jahres nochmal ein Umsatz-Plus?

Nach dem Fest ist vor dem Umtausch - und der ist fast schon Tradition. Und in diesem Jahr standen unterm Baum vor allem Gutscheine und Bargeld hoch im Kurs. Das könnte Kundinnen und Kunden in der Woche zwischen den Tagen in die Citys ziehen. So hoffen es jedenfalls die Einzelhändler. Der Niedersächsische Handelsverband sieht jedenfalls gute Umsatzchancen. Viele Menschen hätten frei. Und statt eines Maßnahmen-Wirrwarrs gebe es nun eine klare Regel: die FFP2-Masken-Pflicht, sagte Johann Doden, Geschäftsführer des Einzelhandelsverbands Ostfriesland, dem NDR in Niedersachsen.

Hannover schlendert in die Einkaufs-Woche

In Hannover war ein Ansturm auf die Geschäfte am Montag so noch nicht zu beobachten. Hier startete die Woche moderat. Viele Menschen schlenderten ohne Tüten und Pakete durch die Fußgängerzonen. Doch wer einkaufte, griff oftmals gut zu. Ein Kunde sagte dem NDR, er habe einen kaputten Koffer umgetauscht und gleich das Geld von Weihnachten "in Klamotten, Schuhe und einen Mantel" investiert. Conny Christophzig ist wenig optimistisch. Sie betreibt ein Bekleidungsgeschäft. "Ich glaube man könnte viel mehr umsetzen, wenn wir eine andere Situation hätten", sagt sie. "Es ist einfach sehr schade, dass es immer noch Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen, die dafür sorgen, dass wir nicht herauskommen aus diesem Dilemma. Das tut dem Einzelhandel und auch der Gastronomie nicht gut."

Lange Schlangen in Osnabrück

In der Innenstadt von Osnabrück war mehr los. Hier standen die Menschen teilweise Schlange vor den Läden. Das sei zuletzt der Fall gewesen, als die Händlerinnen und Händler die 2G-Regelung kontrollieren mussten, sagt Alexander Berger. Berger betreibt ein Modehaus. Er hat nach jeder Änderung der Corona-Verordnungen einen Umsatzrückgang beobachtet - so auch im Dezember. Er fürchtet nun das erste Quartal 2022, das von der Omikron-Welle bestimmt sein könnte - mit weiteren Verschlechterungen für die Händler.

Für Corona-Verhältnisse wird es ein guter Tag

In Göttingen war es - wie in Hannover - am Vormittag eher ruhig. Susanne Heller von Pro City führte das auf die extreme Wetterlage in Südniedersachsen zurück. "Als wir heute Morgen geöffnet haben, war es noch sehr ruhig. Ich führe das auf das Glatteis zurück", sagte Heller. "Jetzt normalisiert es sich und ich denke, unter Corona-Gesichtspunkten wird es noch ein guter Tag." Auch Mirko Rüsing vom Arbeitsausschuss Innenstadt in Braunschweig sagte auf NDR Anfrage: "Wir gehen davon aus, dass das noch ein gutes Shopping-Erlebnis wird in der Innenstadt.

