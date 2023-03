Geldautomat in Hannover gesprengt - Gebäude stark beschädigt

Stand: 13.03.2023 10:45 Uhr

Unbekannte haben am Montagmorgen in Hannover einen Geldautomaten gesprengt. Anschließend flüchteten die Täter in einem Auto. Ob sie Geld erbeuteten, ist nicht bekannt. Das Gebäude wurde stark beschädigt.