Gehrden: Frau bei Brand in Fachwerkhaus verletzt

In Gehrden in der Region Hannover ist bei einem Brand von einem Fachwerkhaus am Freitagnachmittag eine Bewohnerin verletzt worden. Das Feuer war nach Angaben der Einsatzkräfte im Bereich eines Kamins im Erdgeschoss ausgebrochen. Die Hausbewohnerin erlitt leichte Verletzungen. Sie konnte sich ohne Hilfe der Feuerwehr ins Freie retten. Eine ihrer Katzen starb durch das Feuer, eine zweite brachten die Einsatzkräfte in Sicherheit. Das Gebäude ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Der Schaden liegt nach einer Schätzung der Feuerwehr zwischen 80.000 und 100.000 Euro.

