Gefälschte Impfpässe: Wenn der Polizist beim Friseur mithört Stand: 16.03.2022 15:25 Uhr Die Polizei Hannover hat zahlreiche Objekte von Menschen durchsucht, die im Verdacht stehen, Impfzertifikate gefälscht oder solche genutzt zu haben. Die Aktionen richteten sich gegen Einzelpersonen.

Insgesamt hat die Polizei in den vergangenen zwei Wochen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft rund zwei Dutzend Wohnungen, Geschäftsräume und Fahrzeuge durchsucht. Unter anderem richteten sich die Ermittlungen gegen mehrere Mitarbeitende eines Friseursalons im Stadtteil Döhren. Diese unterhielten sich nach Angaben der Polizei über einen Handel mit gefälschten Impfpässen. Einer der Mitarbeitenden habe die Dokumente einem Kollegen angeboten, wobei er auch gleich mehrere präsentiert habe. Was die Mitarbeitenden nicht wussten: Der Kunde, der während des Gesprächs auf dem Friseurstuhl saß, war ein junger Polizist.

VIDEO: Corona kompakt: Anzahl gefälschter Impfpässe steigt (15.01.2022) (1 Min)

Vier Krankenhaus-Mitarbeiterinnen und Angehörige aufgeflogen

Auch gegen vier Mitarbeiterinnen eines hannoverschen Krankenhauses wird ermittelt. Eine 43 Jahre alte Frau hatte laut Polizei im Dezember vergangenen Jahres in der betreffenden Klinik ihren Impfpass eingereicht, um ihren Impfstatus nachzuweisen. Die Mitarbeiterin, die das Dokument überprüfte, wurde laut Polizei jedoch misstrauisch und erkannte gefälschte Eintragungen in dem Dokument, was durch Ermittlungen bestätigt wurde. Weitere Überprüfungen ergaben, dass drei Kolleginnen der 43-Jährigen ebenfalls gefälschte Impfpässe vorlegten. Im Zuge anschließender Durchsuchungen an der Wohnadresse der vier Frauen stellten die Beamten fest, dass in einem Fall auch zwei Kinder und in einem weiteren Fall ein Ehemann offenbar gefälschte Impfpässe besaßen. Die vier Frauen arbeiten mittlerweile nicht mehr in dem Krankenhaus.

29-Jähriger verbreitet Corona auf der Arbeit

Ebenfalls bei einer Überprüfung auf der Arbeit war ein zum Tatzeitpunkt 29-Jähriger aufgeflogen. Er war laut Polizei zuvor mit einem gefälschten Impfpass im Ausland im Urlaub gewesen und kurz danach mit einer Corona-Infektion zur Arbeit gekommen. Wenig später infizierten sich fünf weitere Mitarbeitende des Unternehmens mit dem Coronavirus.

Apothekerin erkennt Fälschung: 21-Jährige flüchtet

Laut Polizei fallen die meisten gefälschten Impfpässe in Apotheken auf, wenn diese digitalisiert werden sollen. So auch im Fall einer 21-Jährigen aus Linden-Mitte, die im November mit einem gefälschten Dokument eine Apotheke aufgesucht hatte. Die stutzig gewordene Apothekerin überprüfte die Daten aus dem Impfpass der jungen Frau, woraufhin sich der Verdacht einer Fälschung erhärtete. Die 21-Jährige flüchtete und die Apothekerin rief die Polizei, der sie die Daten der jungen Frau übermittelte. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung räumte der Bruder der 21-Jährigen ein, dass die 52 Jahre alte Mutter für die gesamte Familie gefälschte Impfpässe organisiert hatte.

Fälschung amtlicher Dokumente ist eine Straftat

Polizei und Staatsanwaltschaft Hannover weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Personen, die amtliche Dokumente fälschen, keine Ordnungswidrigkeit sondern eine Straftat begehen. Dabei könnten empfindliche Geldstrafen oder eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren drohen. Bereits eine versuchte Urkundenfälschung sei strafbar. Außerdem weisen die Behörden darauf hin, dass die Täter es billigend in Kauf nehmen, vulnerable Gruppen und auch andere Personen anzustecken. Deshalb stelle das Verhalten eine gesamtgesellschaftliche Gefahr dar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.03.2022 | 06:30 Uhr