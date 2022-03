"Fridays for Future" sagt Musikerin ab - wegen ihrer Haare Stand: 23.03.2022 13:31 Uhr Die Klimaaktivisten von "Fridays for Future" haben den Auftritt einer Musikerin aus Bad Pyrmont beim Klimaprotest am Freitag in Hannover abgesagt - weil sie Dreadlocks trägt.

Die Absage von "Fridays for Future Hannover" hat die Musikerin Ronja Maltzahn aus Bad Pyrmont auf ihren sozialen Medienkanälen verbreitet. Darin begründen die Klimaaktivisten die Absage damit, dass sie "gerade bei diesem globalen Streik auf ein antikolonialistisches und antirassistisches Narrativ setzen". Weiter heißt es in dem Schreiben, dass weiße Menschen keine Dreadlocks tragen sollten, "da sie sich einen Teil einer anderen Kultur aneigneten ohne die systematische Unterdrückung dahinter zu erleben".

Ronja Maltzahn bedauert die Absage

Maltzahn bedauert die Absage. Auf ihrem Instagram-Kanal schreibt sie, dass sie sich darauf gefreut hätten, "ein Zeichen für Frieden und gegen Diskriminierung mit unserer Musik setzen zu dürfen". Es sei schade, aufgrund von äußerlichen Merkmalen ausgeschlossen zu werden. Maltzahn hatte im vergangenen Jahr den Panikpreis der Udo Lindenberg Stiftung für Nachwuchskünstler gewonnen. Im Juli wird sie mit Lindenberg beim Hermann Hesse Festival auftreten.

FFF räumen Auftritt mit abgeschnittenen Haaren ein

Auch bei dem Klimastreik am Freitag könnte Maltzahn noch auftreten - wenn sie sich bis dahin ihre Haare abschneidet. Dann "würden wir dich natürlich auf der Demo begrüßen und spielen lassen", heißt es in dem Schreiben von "Fridays for Future". Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten appellieren an die Künstlerin, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und bieten ihr ein Gespräch in den Tagen nach der Demo an. Auch entschuldigen sie sich dafür, dass sie sich nicht im Vorfeld ausführlich damit beschäftigt hätten, welche Künstler und Künstlerinnen sie für die Demo anfragen.

