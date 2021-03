Stand: 05.03.2021 15:01 Uhr Freden: Wanderer findet Leiche in Waldstück

Ein Wanderer hat am Donnerstag in einem Waldstück bei Freden eine verweste und zum Teil skelettierte Leiche gefunden. Der Fundort wurde anschließend durch die Polizei im Beisein eines Rechtsmediziners untersucht. Der Leichnam wurde beschlagnahmt und in die Rechtsmedizin nach Hannover gebracht. Nach einer Obduktion steht zumindest fest, dass es sich bei der Leiche um eine männliche Person mittleren Alters handelt. Allerdings stünden noch weitere Untersuchungen und Ermittlungen an, so ein Polizeisprecher. Die Identität der Person sowie die näheren Todesumstände seien zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an, so der Sprecher.

