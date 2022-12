Stand: 22.12.2022 12:57 Uhr Frau stirbt bei Brand in Algermissen

Nach dem Tod einer Frau bei einem Brand in Algermissen im Landkreis Hildesheim geht die Polizei von einem Unglücksfall aus. Demzufolge ist die 78-Jährige am Dienstag in ihrem Schlafzimmer im Obergeschoss eines Einfamilienhauses im Ortsteil Groß Lobke zusammengebrochen und auf einen elektrischen Heizstrahler gefallen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft nun mitteilten. Dabei sei ihre Kleidung in Brand geraten. Ihr 82 Jahre alter Mann habe versucht, die Flammen zu löschen, wurde dabei aber schwer verletzt. Für seine Frau kam jede Hilfe zu spät.

