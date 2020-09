Stand: 15.09.2020 18:31 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Flüchtlinge aus Griechenland landen in Hannover

Am Flughafen Hannover-Langenhagen sind am Dienstag Familien aus griechischen Flüchtlingslagern eingetroffen. Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, landeten 26 Kinder und deren Angehörige am Vormittag in Hannover - insgesamt handele es sich um 109 Menschen. Sie sollen auf neun Bundesländer verteilt werden. Deutschland hat damit in diesem Jahr bislang 574 Flüchtlinge aus Griechenland aufgenommen.

Pistorius: 500 Flüchtlinge nach Niedersachsen

Nach zwei verheerenden Bränden auf der griechischen Insel Lesbos. bei dem ist vor wenigen Tagen das Lager Moria abgebrannt ist, hat sich Niedersachsen zur Aufnahme weiterer Flüchtlinge bereit erklärt. Innenminister Boris Pistorius (SPD) sagte, Niedersachsen selbst stehe bereit, auch kurzfristig 500 Flüchtlinge aufzunehmen. Zuvor hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel die Aufnahme von 1.500 Menschen angekündigt. Diese Zahl hält Pistorius für zu niedrig.

